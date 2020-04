Animal solto em rodovia provoca acidente em Fernandópolis

Um animal solto às margens da rodovia Euclides da Cunha quase provoca uma tragédia se o acidente tivesse sido com um veiculo de pequeno porte. Um motorista de um coletivo urbano de Fernandópolis não conseguiu desviar de um cavalo que cruzou a frente do veiculo e acabou colidindo.

Com o impacto o animal morreu no local, provocando danos de grandes proporções na frente do ônibus que havia acabado de deixar passageiros no bairro Ipanema e São Francisco, periferia da cidade.

O fato foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 16, na SP-320, entroncamento com a rodovia Percy Waldir Semeghini, mobilizando a Polícia Rodoviária e agentes do DER.

O proprietário do animal não havia sido localizado.

