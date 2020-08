Apenas uma pessoa por família poderá fazer compras em supermercados de Rio Preto

Uma pessoa que chegar com familiar ou amigo, por exemplo, será barrada e alertada sobre a determinação

A Prefeitura de Rio Preto determinou que apenas uma pessoa por família faça compras em supermercados da cidade para evitar aglomerações, informou a gerente da vigilância sanitária, Miriam Wowk, na manhã desta quinta-feira (20).

Uma pessoa que chegar com familiar ou amigo, por exemplo, será barrada e alertada sobre a determinação. Apenas uma pessoa poderá entrar e realizar as compras.

“Familiares vão ficar para fora. Quanto mais pessoa da mesma família, menos pessoas poderão entrar”, informou Miriam.

Os supermercados poderão funcionar no próximo final de semana (22 e 23 de agosto), após decreto do prefeito Edinho Araújo (MDB). Desde o final de julho, os estabelecimentos eram obrigados a fechar aos finais de semana para evitar aglomerações.

O caso virou briga na Justiça. A Associação Paulista de Supermercados (Apas) tentou diversas vezes uma liminar para derrubar o decreto de Edinho. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente da Corte, Antonio Dias Toffoli, deu razão à Prefeitura de Rio Preto.

