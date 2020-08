Após 18 dias, casal de Tanabi conhece a filha internada em UTI

DL News

Este foi o primeiro encontro entre os pais e a bebê. Isso porque, quando a pequena Maria Julia nasceu, a mãe estava internada na UTI de Covid do Hospital de Base. A criança nasceu prematura, com 31 semanas, no dia 23 de julho e foi para a UTI Neonatal do Hospital da Criança e Maternidade.

Durante 18 dias, o único contato deles com a filha tinha sido por fotos e vídeo chamadas. Ana Julia, mãe da criança, contou que nem mesmo após o parto pode ter contato ou ao menos ver a filha, apenas a ouvindo chorar.

Tomados por emoção, o casal pode segurar a criança pela primeira vez neste domingo de dia dos pais. A mãe contou que por conta da ansiedade o casal não conseguiu dormir direito na véspera do tão esperado encontro.

“Olha o presente que ganhei no dia dos pais. Foi o melhor presente da minha vida, sem sombras de dúvidas”, disse o pai ao segurar a filha pela primeira vez.

A mãe deixou agradecimento à equipe do HB tanto pela atenção enquanto esteve internada quanto pela dedicação à filha. Sou muito grata a Deus, pois Ele colocou pessoas boas em nosso caminho”, disse.

Thiago recebeu o primeiro cartão feito pela equipe multidisciplinar da UTI Neonatal do HCM. “É o primeiro mimo que estou recebendo como pai”.