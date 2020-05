Após 93 dias internado, Milton Gonçalves recebe alta médica

O ator Milton Gonçalves, de 86 anos, recebeu alta médica após 93 dias de internação, segundo informações da assessoria do Hospital Samaritano.

No dia 9 de fevereiro, o artista deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e permaneceu boa parte do tempo internado no CTI devido ter sofrido um AVC.Confira a nota do hospital: “O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves recebeu alta hospitalar da instituição na tarde da última quinta-feira (145)”.