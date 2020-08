Após denúncia, cavalo é encontrado em situação de maus-tratos

DL News

Um pedreiro de 46 anos foi denunciado por maus-tratos de cavalo no bairro São Tomáz II. O dono do animal mora no Jardim Campo Belo, bairro vizinho de onde foi abordado.

No local, a Guarda Municipal encontrou o animal em extremas condições de maus-tratos. De acordo com os agentes, o cavalo apresentava machucados e sinais de desnutrição.

Em sua defesa, o dono do animal disse que, quando chegava no bairro em que mora, o cavalo caiu e acabou se ferindo.

O Diretoria do Bem-Estar Animal de Rio Preto foi acionada e recolheu o cavalo. O caso foi registrado para que as medidas necessárias sejam tomadas.