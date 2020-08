Após denúncia, PM prende mecânico com armas de vários calibres

SBT Interior

A Polícia Militar de Araçatuba prendeu um mecânico de 33 anos, após uma denúncia anônima informando que ele escondia várias armas de fogo em casa. O caso aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (17), no Jardim Universo.

Segundo boletim de ocorrência, ao chegar no local, os policiais encontraram o mecânico e ele autorizou a entrada na casa, já admitindo que haviam algumas armas no local.

Durante a revista, em um barraco que fica anexado à casa e onde funciona uma serralheria, os policiais encontraram uma espingarda de pressão, duas espingardas calibre 22 e uma espingarda calibre 38.

No escritório do barracão, dentro de uma impressora, havia um revólver calibre 22 municiado. Por fim, em um dos quartos da casa, dentro de uma caixa metálica, a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38.

Os policiais ainda apreenderam dezenas de munições e armações dos armamentos, que estavam escondidos pelo imóvel.

Questionado, o mecânico disse que adquiriu as armas ao longo de vários anos e chegou a apresentar o registro do revólver calibre 38, porém, estava vencido. Sobre as munições, ele alegou ter encontrado em um terreno baldio.

O homem foi levado para a delegacia e, por estar com munições de uso restrito, foi preso em flagrante, sem direito à fiança. Todo o armamento seria periciado.