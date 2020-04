Após denúncias, Gusttavo Lima anuncia fim de lives

Gusttavo Lima voltou a desabafar no twitter na madrugada desta quinta-feira (16), após ser denunciado ao Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) por suposto abuso de bebidas alcoólicas na live Buteco em Casa 2, transmitida no sábado (11).

Pelo microblog, o sertanejo mandou indiretas sobre a acusação e afirmou que não fará lives para “ser censurado”, e ainda completou: “Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma Live engessada e politicamente correta não tem graça. o bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento.”

O Conar está averiguando se houve falta de ética publicitária durante a transmissão online. Gusttavo Lima e a cervejaria Ambev tem 20 dias para prestar esclarecimentos ao órgão.