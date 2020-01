Após infecção, larvas abrem buraco na cabeça de homem

O pedreiro Evaldo Araújo Chaves, 49 anos, está internado em um hospital em São Paulo (SP) após descobrir, na última semana, a presença de bernes (ou larvas) na cabeça.

Segundo o UOL, no último sábado (25), o pedreiro teve alguns parasitas retirados, mas não foi o bastante.

“Quando foi de noite, retirei a faixa porque estava sangrando muito e percebi outros buracos na cabeça dele, que não existiam antes. Quando ele deitou no meu colo, vi as larvas andando. Lá mesmo o levamos ao hospital e retiraram algumas com pinça”, contou a esposa, Quesia Andrade Alves, 25.

A família acreditou que já haviam saído todos os parasitas, mas, quando Evaldo foi fazer o curativo já no domingo (26), no Pronto Socorro Quietude, os enfermeiros afirmaram que ainda haviam larvas em sua cabeça. Foram retiradas algumas e feitos exames, que constaram diversos buracos na cabeça do pedreiro, já que a larva se alimenta do tecido subcutâneo, muscular, segundo especialista.

“Disseram que agora só com medicação. Fomos novamente ao Hospital Irmã Dulce e relataram que não tem como fazer nada, apenas curar com o remédio. Não teve o tratamento adequado aqui. Estávamos com medo de acontecer algo com ele. Isso é uma vergonha. A pessoa mora aqui e tem que ir para São Paulo porque se não iria morrer aqui, sendo comido vivo. Ele sentia tanta dor, que falou que se continuasse assim era melhor morrer”, desabafa a esposa.

Em nota, a direção do Hospital Municipal Irmã Dulce esclarece que o paciente deu entrada na unidade no último sábado (25), recebendo toda a assistência necessária a seu caso.

Já a Secretaria de Saúde informa que o paciente passou pelo Pronto-Socorro Quietude e recebeu atendimento adequado, foi liberado e orientado a dar continuidade ao tratamento através da Unidade de Saúde da Família (Usafa). O mesmo compareceu na Usafa Tupiry onde foi feita a retirada de Miíase. Ele foi orientado a retornar hoje, porém não compareceu.

RN

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...