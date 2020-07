Após morte de servidor, Prefeitura recebe sugestão de revezamento

A Cidade

Na segunda-feira (13) um servidor público municipal, de 60 anos de idade, morreu em decorrência de complicações do coronavírus em Votuporanga, e a Prefeitura recebeu uma sugestão para o revezamento de trabalho dos funcionários públicos de todas as secretarias municipais.

Antônio Santiago de Araújo, ou Toninho, como era conhecido, era natural de Mirassol, e atuava como motorista na Secretaria Municipal de Educação.

Partiu da Câmara Municipal de Votuporanga um ofício, assinado por todos os vereadores, ao prefeito João Dado “para que haja urgentes estudos para o retorno do revezamento na jornada de trabalho dos servidores municipais, assim como fora adotado no início da pandemia do coronavírus”.

De acordo com o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), que liderou a iniciativa, o pedido é importante porque já foram constatados vários casos positivos entre servidores que atuam em órgãos municipais e consta a morte de um servidor da Secretaria Municipal da Educação por complicações relacionadas a Covid-19.

“Nossa cidade infelizmente tem registrado um aumento significativo no número de casos neste mês, o que torna claro a necessidade de termos novamente o revezamento de servidores municipais, ao qual, poderá ser organizado pelos Diretores e Chefes dos órgãos municipais, sem que haja prejuízo à continuidade e eficiência dos serviços que são prestados à população”, disse o parlamentar.

O legislador reclamou que praticamente todos os servidores com mais de 60 anos de idade seguem trabalhando, quando deveriam estar em isolamento social.