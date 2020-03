APÓS MORTES DE PAIS POR AFOGAMENTO, JOVEM É ENCONTRADO ENFORCADO EM OUROESTE

Um jovem identificado apenas como Alan foi encontrado morto no final de semana na cidade de Ouroeste, o jovem que e filho do casal que morreu afogado a alguns meses na ponte da água vermelha na dívida entre São Paulo e Minas Gerais ( Ouroeste e Iturama ), de acordo com informações o jovem foi encontrado enforcado, ainda de acordo com amigos ele era filho único e desde a morte dos pais teria ficado muito abalado .

Veja a matéria da morte dos pais https://www.noticiasnoroeste.com.br/2019/casal-morre-afogado-no-rio-grande-na-agua-vermelha-2/