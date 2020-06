Após quatro dias de busca, ​bombeiros encontram corpo de homem

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Araçatuba encontraram nesta quarta-feira (17) o corpo do homem que estava desaparecido no Córrego das Cruzes, em Santo Antônio do Aracanguá​, na região de Araçatuba​ (SP).

​​Segundo a Polícia Militar, os bombeiros estavam realizando buscas desde o último domingo (14)​, quando ele sumiu.

O homem estava em uma embarcação e resolveu​ nadar até a margem, quando acabou se afogando.

Na manhã de​ hoje​​, o corpo foi localizado boiando na água, recolhido e levado para o IML (Instituto Médico Legal)​, onde passaria por exame necroscópico​ antes de ser liberado aos familiares.

O caso está sendo investigado.

