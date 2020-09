Após sequestro, jovem leva 8 tiros, é dada como morta e jogada em rodovia

Uma mulher de 23 anos, que não teve a identidade revelada, foi encontrada, na madrugada desta segunda-feira (31/8), nas margens da rodovia Audifax Barcelos, na Serra, na Grande Vitória (ES). A vítima sobreviveu após ser atingida por oito tiros – cinco nos braços, três no peito. As informações são do G1.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

De acordo com a polícia, a jovem havia sido sequestrada. Ela afirmou que a tentativa de assassinato tem relação ao tráfico de drogas em Santa Teresa, local em que mora. A jovem disse ainda que quatro criminosos participaram do crime.

No depoimento, ela afirma que foi abandonada no local porque os bandidos acreditaram que ela estaria morta. A vitima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e encaminhada para um hospital do município.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e nenhum suspeito foi detido.