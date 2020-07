Após ser “fechada” por motocicleta, condutora perde controle de direção e veículo cai em área próximo a represa do Assary🚒

No início da noite desta quinta-feira (9), um acidente foi registrado na Avenida Paschoalino Pedrazoli, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, o veículo trafegava normalmente pela referida via, até que foi “fechado” por uma motocicleta, momento que a condutora perdeu o controle de direção e após bater em uma árvore o carro parou em uma área próxima a represa do Assary Clube de Campo.

A condutora que sofreu ferimentos leves, foi atendida inicialmente por enfermeiros que trabalham em uma unidade de saúde que existe próximo ao local do acidente e, posteriormente pelo Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O motociclista não foi encontrado até o momento.

VOTUNEWS