Após trabalhar 1 ano como Uber em Rio Preto, médico cubano retoma profissão

Após ficar desempregado com o fim do acordo entre o governo cubano e o Brasil, no programa Mais Médicos, e atuar durante 14 meses como motorista do aplicativo Uber em Rio Preto, o clínico geral especializado em Saúde da Família, Yosbany Garcia, 36, de Puerto Padre, no centro-leste de Cuba, voltará a exercer sua profissão na área da saúde em Presidente Epitácio.

O médico e a família já preparam a mudança e devem chegar à cidade nos próximos dias. Yosbany ainda não sabe em qual unidade da saúde pública irá atuar, a decisão será da prefeitura. Ele faz parte dos 1,8 mil profissionais que renovaram termo de adesão ao projeto, atendendo unidades de saúde de mais mil municípios de todos os estados e Distrito Federal. A renovação é por dois anos, não renovável. Neste período, Yosbany deverá passar no exame de revalidação de diplomas, que não é realizado no país desde 2017.

O edital foi publicado em maio. Segundo o governo federal, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS) fez a publicação com urgência devido ao momento crucial de combate à pandemia de Covid-19.

“Meus planos, como médico, primeiro é dar o melhor de mim para a população onde irei exercer minha profissão, sempre me protegendo e sacrificando ao máximo para tudo sair bem. É uma emoção e uma ansiedade muito grande que estou sentindo”, disse.

A história de Yosbany ganhou notoriedade na região após reportagem do DLNews. Ele é um dos dois mil médicos cubanos que chegaram ao Brasil em 2013. Após exercer a medicina na Bolívia e na Venezuela, o também doutor em Urgências e Emergências, com pós-doutorado em Fisiatria e Reabilitação, foi trabalhar em São Carlos (SP) e atuou, por cinco anos, na Unidade Básica de Saúde (UBS) São José e na Unidade da Saúde da Família do Jardim Itamaraty. Nesse tempo, conheceu a rio-pretense Fernanda, se casou e teve uma filhinha, a Geovana, que hoje tem três anos.

A vida do casal mudou completamente quando Yosbany ficou desempregado com o fim do Mais Médicos. Com um salário de R$ 7 mil mensais (sendo 35% pagos pelo governo cubano), o especialista em salvar vidas guardou o estetoscópio e encarou uma nova profissão: a de motorista.

“Com o desemprego, nós nos mudamos para Rio Preto e eu comecei a trabalhar como motorista da Uber. Embora as mudanças sejam difíceis, por um lado foi bom. É enfrentando as dificuldades que a gente passa a valorizar mais a vida e as pessoas que estão ao nosso lado”, disse ao DLNews, na época.

