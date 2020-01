Aposentada perde R$ 9 mil após cair em golpe

Estelionatário chegou a passar quatro horas no telefone com a vítima até convencê-la a passar os dados pessoais

Estelionatários fazem mais uma vítima em Rio Preto. Desta vez, uma aposentada de 67 anos teve prejuízo de R$ 9 mil após cair no golpe. O caso aconteceu no dia 18 de dezembro de 2019, mas a vítima registrou boletim de ocorrência na tarde deste sábado, 4.

De acordo com o depoimento da vítima à polícia, no dia 18 de dezembro ela recebeu uma ligação de um suposto funcionário de seu banco alegando que a aposentada deveria seguir alguns passos para bloquear o seu cartão, pois havia compras em processamento realizadas no Rio Grande do Sul.

Após ficar quatro horas na ligação, das 16h até às 20h, a aposentada acabou fornecendo os dados pessoais. O estelionatário exigiu que a vítima escrevesse uma carta a mão autorizando o cancelamento do cartão e ainda afirmou que uma pessoa iria até a sua casa para buscar o cartão, o que aconteceu.

Logo em seguida, a vítima foi até a sua agência bancária, passou os dados do suposto funcionário, mas ele não existia. A aposentada constatou que o estelionatário realizou compras e parcelamentos no valor de R$ 9 mil.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pela polícia.

