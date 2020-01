Apostas de Dirce Reis e São Paulo dividem mais de R$2,9 milhão na Lotofácil

A Lotofácil começou o ano de 2020 distribuindo um prêmio de R$ 2,9 milhões para duas apostas do estado de São Paulo. Os números sorteados no concurso 1911, realizado na noite de hoje no Espaço Loterias Caixa, na capital paulista, foram 01-02-04-05-08-11-12-13-14-15-19-21-22-24-25.

Segundo a Caixa, as apostas vencedoras são das cidades de São Paulo (SP) e Dirce Reis (SP). Cada uma delas terá direito a receber um prêmio de R$ 1.463.182,41. O valor ficou acima da expectativa do banco para este sorteio, que era de R$ 2,5 milhões. A arrecadação total da Lotofácil ficou em R$ 33,5 milhões. A faixa dos 14 acertos teve 523 bilhetes contemplados no sorteio de hoje, rendendo R$ 1.721,65 a cada um deles

