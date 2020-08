Areia de praias do Rio terão faixas demarcadas e reserva será feita por app

pós liberar o banho de mar no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella irá liberar a permanência nas praias e a ocupação das areais. Sem data definida, a liberação deve acontecer por meio de demarcação da areia e reserva via aplicativo de celular. As informações são do jornal O Globo.

Durante a cerimônia de apresentação dos médicos que serão enviados a Beirute, após a explosão da região portuária na capital do Líbano, na manhã desta segunda-feira (10/8), o prefeito fez o anúncio.

“As pessoas vão poder ocupar essas demarcações pelo horário que chegarem e também reservando no aplicativo. A ideia é que assim a gente consiga organizar melhor o que hoje não está bom”, afirmou Crivella.

O prefeito do Rio ainda pediu para as pessoas evitarem ficar próximas quando forem tomar banho de mar. “Essa semana nós vamos fazer a organização das praias para que as pessoas mantenham o afastamento na areia. Não podemos aglomerar. Peço que quem está indo a praia para tomar banho que não aglomere nas areias”, enfatizou.

Apesar de a permanência nas praias ainda estar proibida, Crivella permitiu a volta dos ambulantes de praia, que podem vender produtos entre 7h e 18h, exceto bebidas alcoólicas e alimentos não industrializados.