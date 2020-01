Passado o período de férias, descanso e passeios, é hora da criançada voltar à rotina escolar. Na manhã da próxima segunda-feira, 03, todas as escolas da rede pública municipal abrem suas portas para dar boas-vindas aos seus mais de seis mil alunos no início de mais um ano letivo. As equipes de profissionais das unidades escolares já se preparam para recepcionar a garotada em clima de muita diversão.

As reformas e adequações continuarão nas escolas em obras, que terão aula normalmente. As empresas contratadas se comprometeram a organizar as ações da melhor forma para não atrapalhar as atividades desenvolvidas com os alunos. As unidades que permanecerão em Obras: EMEF Coronel Unidade I, EMEI Tatiani, EMEF Alberto Senra, EMEF Andreo, EMEF Koei Arakaki, EMEF Pedro Malavazzi, EMEF Ivonete CEMEI Wilson Ferraz.

O calendário escolar do município não terá alteração como o do Estado. Portando as aulas terão início em 03 de fevereiro e término em 22 de dezembro, com recesso em julho.

EJA

Em mais um ano, a Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, oferece o curso supletivo com vagas no termo 1 (alfabetização) e termo 2 (4° e 5° ano) do EJA (Educação de Jovens e Adultos) na Escola Municipal ‘José Gaspar Ruas’. As pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar ou que queiram voltar às salas de aulas podem garantir uma vaga. As aulas em período noturno terão na próxima segunda-feira, 03.

As matrículas devem ser feitas na própria unidade escolar. Para a inscrição é preciso levar RG, CPF, comprovante de residência, ter a partir de 15 anos de idade e se for casado, xérox da certidão. A escola Gaspar Ruas localiza-se na rua Adelpho Quaiotti, 476, Jardim Rosa Amarela. O telefone é 3442-3273.

Prefeitura de Fernandópolis

