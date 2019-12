Asa Branca enfrenta câncer agressivo: “Morfina não faz efeito”

Famoso na década de 1990 como um dos principais locutores de rodeio do país, Asa Branca, está enfrentando um drama em sua vida pessoal.

Portador do vírus HIV, o sertanejo luta contra uma recidiva de um câncer na mandíbula. Segundo a esposa, Sandra dos Santos, o ex-mestre de cerimônias de festas de Peão reclama das dores muitos fortes.

Levando em conta o histórico de saúde do paciente, que tem oito válvulas na cabeça em decorrência de uma criptococose contraída em 2013, os especialistas avaliaram que ele não aguentaria se submeter a sessões de quimioterapia, muito menos a uma cirurgia.

A médica disse que ele deve ter um mês de vida. Fiquei sem chão

SANDRA DOS SANTOS

Em entrevista à revista Quem, Sandra detalhou o estado do marido. “A morfina não faz mais efeito. Ele não está mais aguentando o sofrimento e já pede para morrer”. De acordo com Sandra, Asa Branca foi voltou a ser internado por conta de uma febre. No hospital, o local do tumor se rompeu e tudo que ele comia saía por lá. Nenhum líquido que ele ingere chega ao esôfago.

“Até o dia da internação, ele estava bebendo tudo batido. Desde ontem ele está usando sonda. Ele não gosta da sonda. Só está com ela porque não tem outro jeito”, explica. Recentemente, o locutor teve sua biografia Asa Branca – O Livro lançada em São Paulo.

