Asa Branca recebe alta, mas esposa lamenta: ‘não estava em condições’

O locutor de rodeios Asa Branca recebeu alta do Instituto do Câncer de São Paulo neste sábado, 21. Ele estava internado há uma semana, tratando de inflamações causadas pelo rompimento dos tumores do câncer que ele tem em sua mandíbula.

No entanto, a notícia – que deveria ser de alegria – foi motivo de lamento para a esposa do artista, Sandra dos Santos. Ela precisou montar uma estrutura na residência do casal, na Zona Norte de São Paulo, para poder recebê-lo devido ao estado avançado da doença.

“Ele, na verdade, não estava em condições de vir embora. Mas a equipe médica queria que ele fosse encaminhado para uma clínica de repouso em Cotia. Preferi trazê-lo ele para casa”, afirmou Sandra em entrevista para a Revista Quem. “Tive que montar um quarto com cama hospitalar para recebê-lo”, contou.

Sandra também revelou que as dores e a febre que acometeram Asa na última semana estão controladas. “Estamos mantendo tudo controlado com remédios, mas agora preciso de uma enfermeira para me ajudar com ele aqui porque estou com medo de fazer o curativo”, confessou, se referindo à ferida aberta pelos tumores. “Já tenho prática em alimentar e dar medicação, mas com curativo ainda não”, disse.

Além do mais, Asa Branca está se alimentando via sonda. “Ele não tira mais a sonda porque a área em que abriu no pescoço dele não fecha”, Sandra afirmou.

Para dar conta de todas as despesas médicas, a família de Asa tem pedido ajuda financeira para os fãs do locutor, que também é HIV positivo. Para isso, foi aberta uma vaquinha virtual para quem quiser colaborar. “Precisamos de ajuda para manter as despesas do dia a dia”, contou Sandra.



Fonte: Cena Pop/UOL

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp