Assassinos que queimaram vítima são presos em Cosmorama

Policiais Civis de Cosmorama com apoio da DISE e DIG de Votuporanga fizeram hoje (16) uma operação para cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor de D.H.S.P e J.E.C.S.F, ambos evadidos do estado de Sergipe.

Os presos estavam escondidos em uma propriedade rural localizada no Município de Cosmorama, onde trabalhavam como seringueiros na compainha de alguns familiares.

O crime aconteceu em meados do mês de Abril do corrente ano, onde ambos acabaram ceifando a vida de um homem com golpe de faca e, em seguida, atearam fogo no corpo e ocultaram o cadáver, buscando eliminar provas.

Após praticarem o crime, fugiram de Sergipe para São Paulo.

Cientes da existência dos mandados, após compartilhamento de provas entre as Polícias Civis do Estados respectivos e intensas investigações, os policiais localizaram a propriedade rural e prenderam D.H.S.P e J.E.C.S.F.

Capturados, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Cosmorama para a elaboração dos procedimentos de Polícia Judiciária. Em seguida, foram transferidos para uma cadeia da região.