Asteroide pode colidir com o planeta e acabar com a vida na Terra

Há uma chance de um asteroide identificado pela Nasa colidir com o planeta Terra e, se isso acontecer, acabar com a vida no nosso planeta.

Mas, acalme-se. Apesar de existir, sim, a possibilidade, as probabilidades são consideradas baixas pelos especialistas.

O asteroide chamado de 1998 OR2, que tem quatro quilômetros de diâmetro e, segundo a agência americana, estaria entrando no caminho do Planeta Terra.

Viajando a 31,320 km/h, ele vai se aproximar da terra no dia 29 de abril. Caso ele se encontre, de fato, com o nosso planeta e entre na nossa atmosfera, é bem provável que as condições de vida para a humanidade deixem de existir.

Segundo a Sociedade Planetária, um asteroide com um quilômetro de diâmetro já seria capaz de destruir a Terra: “Criaria uma cratera de no mínimo, 10 quilômetros, além da completa devastação global e um provável colapso da civilização”, diz a associação em comentário oficial sobre uma possível colisão.

A distância entre o querido 1998 OR2 e a nossa atmosfera é de 0.04205 unidades astronômicas ou 150 milhões de quilômetros.

Em 29 de abril, essa distância se reduzirá para 7 milhões de quilômetros. Ainda assim, para os cientistas, que a probabilidade de impacto é considerada baixíssima.