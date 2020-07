Atacante fernandopolense fecha contrato com time de Portugal

Futebol Interior

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2, o Votuporanguense perdeu o atacante fernandopolense Pedro Bortoluzo. Ele assinou contrato até junho de 2023 com o Oliveirense, que disputa a Segundona Portuguesa.

Pedro Gomes Bortoluzo, 23, é cria do São Paulo, pelo qual não conseguiu se firmar entre os profissionais e acabou emprestado a Paraná, Guarani e Criciúma. Desembarcou na Arena Plínio Marin no começo da temporada, marcando cinco gols em dez jogos com a camisa alvinegra.

MOMENTO

A Pantera Alvinegra, após 12 das 15 rodadas da primeira fase, aparece na lanterna do Paulista A2, com nove pontos, o mesmo do outro integrante da zona de rebaixamento, o Penapolense. Red Bull Brasil, com dez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Lá na alto, a liderança pertence ao São Bernardo FC, com 22 pontos, um à frente do Taubaté. Por outro lado, o grupo de classificação às quartas de final é completado por São Caetano, Juventus e Portuguesa, ambos com 18, o mesmo do São Bento, nono colocado.