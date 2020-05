Ator John Mahon, de O Exorcista, morre aos 82 anos

John Mahon – ator que integrou o elenco de vários filmes como O Exorcista ou Los Angeles – Cidade Proibida – morreu aos 82 anos. Uma notícia que foi confirmada pelo filho do artista, Joseph.



Mahon faleceu de causas naturais, em sua casa, em Los Angeles, de acordo com a revista The Hollywood Reporter.





Num livro, A Life of Make Believe: From Paralysis to Hollywood, lançado em 2014, John recordou a sua vida e carreira. Aos 12 anos foi diagnosticado com poliomielite e esteve durante quase nove meses totalmente paralisado.



O ator nunca recuperou na totalidade do braço esquerdo, mas tal situação não impediu que fizesse o seu caminho no mundo da arte de representar, tendo-se tornado uma referência para outros colegas atores com deficiências.