Atriz Maria Alice Vergueiro, de ‘Tapa na pantera’, morre aos 85 anos

Maria Alice Vergueiro, atriz e diretora e teatro, morreu aos 85 anos, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (3). Ela estava internada da UTI do Hospital das Clínicas com quadro grave de pneumonia e insuficiência respiratória.

A atriz viralizou nas redes sociais por conta do seu papel no curta-metragem de ficção ‘Tapa na pantera’, dirigido por Esmir Filho. Considerada uma das damas do teatro brasileiro, ela tem mais de 50 anos de carreira, fazendo parte de peças como “O Rei da Vela” (1967), “Galileu Galilei” (1975) e “A Ópera do Malandro” (1978).

Ivam Cabral, dramaturgo, integrante do grupo Satyros e amigo de Maria Alice, lamentou a morte. “É triste porque é muita gente importante na história do teatro indo embora ao mesmo tempo. Maria Alice era uma luz muito forte para nós artistas que não somos “mainstream”, que não seguimos carreira na televisão, e, sim, por uma área de pesquisa teatral. Ela mostrava para nós que era possível seguir essa trajetória de maneira digna”, disse em entrevista ao Extra.