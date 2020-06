Atriz Vera Fischer é dispensada da Globo após 43 anos

A atriz Vera Fischer , uma das grandes estrelas das novelas nas décadas de 1980 e 1990, foi dispensada da Globo, que tem feito demissões em meio a crise decorrente da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Em nota, a emissora confirmou o fim do vínculo com a atriz, mas deixou claro que ela pode voltar a trabalhar em projetos pontuais de emissora. Vera Fischer estava “reservada” para atuar na novela Além da Ilusão, prevista para 2021.

“Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos”, diz a nota da emissora.

“Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos”, concluiu a Globo.

Vera Fischer estreou na Globo em 1977, na novela Espelho Mágico. Ao todo, foram 43 anos de carreira na emissora e a participação em 19 novelas. A última foi Salve Jorge, em 2012.

Entre os papeis de destaque, está o protagonismo em Laços de Família, novela de Manoel Carlos exibida em 2000. Sua última aparição na Globo, ocorreu na novela Espelho da Vida, exibida em 2018. Vera Fischer