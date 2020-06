Atual de Thiago Salvático desmente história de namoro com Gugu, afirma colunista

Marido de Thiago Salvático desmente namoro do chefe com Gugu

São Paulo – A história do testamento de Gugu Liberato não tem fim. O babado da vez é um homem que diz ser marido de Thiago Salvático e está desmentindo a alegação de que o chefe de cozinha teria um relacionamento com o apresentador de televisão.

Recentemente, Salvático desistiu do processo de reconhecimento de uma união estável com Gugu . Segundo o colunista Leo Dias, um dos motivos de o chefe de cozinha ter feito isso é poque o verdadeiro marido dele entrou na história. O homem que diz ser casado com Thiago não quer se identificar, mas alega que morou junto com o empresário até uma semana antes da desistência da briga pela herança do apresentador.

O homem diz que foi vítima de manipulações de Thiago e conta que o empresário sempre inventava mentiras para justificar sumiços e viagens internacionais. Nesta segunda-feira (8), o suposto marido de Salvático entrou com um processo na Justiça para reconhecer e dissolver a união estável que eles supostamente tiveram.

O advogado de Salvático, Maurício Traldi, diz não reconhecer a ação do suposto marido do cliente dele. "Não tenho conhecimento dessa ação. A nossa ação contra a família do Gugu terminou. E nem tenho procuração para falar como advogado do Thiago . Você deve procurá-lo diretamente. Isso não deve ser coisa séria. Você precisa checar. Durante o caso, recebemos vários telefonemas estranhos. Gente se oferecendo para testemunhar e etc. Muita coisa estranha que foi ignorada", falou o advogado. Segundo o colunista, o chefe de cozinha não quis se pronunciar sobre essas acusações.