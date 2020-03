Aulas e eventos suspensos em Rio Preto

A Universidade Paulista Estadual (Unesp) de São José do Rio Preto (SP) emitiu um comunicado informando que as aulas presenciais serão suspensas a partir de terça-feira (17).

Segundo a Unesp, a decisão foi tomada pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) após orientações divulgadas pelas autoridades da saúde sobre o controle do Covid-19.

“Excepcionalmente, os cursos das áreas de saúde, tais como medicina e enfermagem, não terão as atividades acadêmicas suspensas, pois contribuirão para a contenção da epidemia”, diz um trecho da nota.

O Centro Paula Souza também emitiu um comunicado informando que as aulas presenciais serão suspensas na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Rio Preto a partir de segunda-feira (16). A Etec Philadelpho não receberá mais os alunos a partir do dia 23.

“A decisão segue as diretrizes de prevenção e combate ao coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde e demais autoridades sanitárias, conforme anunciado pelo governador João Doria”, diz um trecho do comunicado.

O governo de São Paulo e a Prefeitura da capital paulista anunciaram que vão suspender gradualmente as aulas nas escolas estaduais e municipais a partir de segunda-feira (16).

“A partir da próxima segunda feira qualquer aluno que puder não frequente a escola, não frequente, desde que a solução não seja deixar os alunos com seus avós”, disse o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano.

A Prefeitura de Rio Preto também decidiu suspender o tradicional corte do bolo e show em comemoração aos 168 anos de fundação da cidade, que estava marcado para as 16h do dia 19 de março.

Outros eventos, como os encontros de qualificação de funcionários da Secretaria da Educação, também estão temporariamente suspensos.

A coordenação do Festival Internacional de Teatro (FIT) informou que dialoga para tomar uma decisão sobre a realização do evento, previsto para os dias 2 a 11 de julho.

“As autoridades públicas precisam assumir suas responsabilidades neste momento. Não há razão para pânico. As medidas adotadas são preventivas, buscando evitar a expansão do vírus entre nós, e seguindo orientação de especialistas”, afirma o prefeito Edinho Araújo.