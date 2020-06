Avião carregado com droga é interceptado pela PF em Fernandópolis

Um avião que transportava cerca de 500 kg de pasta base de cocaína foi interceptado pelas polícias federal e militar há pouco no aeroporto de Fernandópolis. Segundo informações colhidas pelo RN no local, a aeronave já havia sido detectada no espaço aéreo, e foi escoltada por dois aviões da FAB, que mandaram o piloto aterrissar no município.

Prisões e apreensões estão sendo realizadas neste momento.Em breve, mais informações.

Região Noroeste