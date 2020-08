Avó joga bebê de 3 meses da sacada de casa para salvá-la de incêndio em Cuiabá

Uma avó precisou jogar a neta,de 3 meses, da sacada do segundo andar em uma residência para salvá-la de um incêndio.

O fogo destruiu a casa, que fica no Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá, na última segunda-feira (10). De acordo com Jéssica Louhanny, de 22 anos, mãe da bebê que foi jogada, o incêndio começou dentro de um quarto, onde o outro filho dela estava dormindo.

Quando a família percebeu, as chamas estavam no colchão e na cortina do cômodo. Todos correram, em desespero, para sair da residência. Sete pessoas moram na casa e todas estavam presentes durante o incidente.

“Foi tudo muito rápido. Quando vimos, o fogo já estava na porta e o único jeito de sair de lá era pela sacada”, conta Jéssica.

Casa pega fogo e família perde tudo em Cuiabá

Segundo a moradora, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas demorou quase uma hora para chegar. Enquanto esperavam, os vizinhos começaram a ajudar a família a fugir do incêndio.

Jéssica conta que não teve coragem de jogar a filha, porque o medo de ela se machucar era maior. O padrasto dela, que já tinha conseguido descer, ficou aguardando esperando.

Vanessa Torres Nunes, mãe de Jéssica, foi quem conseguiu jogar a neta de três meses.

“Eu não consegui, tive medo, mas foi o jeito que minha mãe viu de salvar a minha filha. Mas fiquei com medo, porque ela é muito pequena e o local era alto”, relata.

Somente o padrasto de Jéssica se feriu. Ele teve queimaduras de primeiro e segundo grau e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento, mas já saiu e passa bem.

Os moradores acreditam que o fogo tenha começado por algum curto-circuito, devido a fiação antiga. Eles haviam se mudado para o local há apenas uma semana.

A família conta que quando os bombeiros chegaram, já estava tudo destruído. Eles perderam móveis, roupas e até os documentos. Agora, precisam de doações.