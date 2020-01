Avó passa mal e morre ao receber a notícia da morte do neto

Dona Maria Laura Cardelíquio, de 73 anos, foi informada, ontem, que um de seus netos morreu em um acidente de trânsito na cidade de Santa Bárbara D’Oeste, no interior de São Paulo. Quando escutou a notícia, ela passou mal e também morreu, informou a família que acrescentou que a idosa sofria de problemas cardíacos.

O acidente que desencadeou o caso ocorreu quando Leonardo Trajano Barbosa, de 18 anos, passava de moto pela Avenida Antônio Pedroso, no bairro Esmeralda, por volta das 18h. De acordo com o relato de testemunhas à polícia, o jovem perdeu o controle da moto ao bater em um veículo e atingiu um poste.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital Doutor Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos. Depois de receber a notícia, a família conta que a avó começou a passar mal. Os parentes informaram que dona Maria Laura era muito apegada aos netos e cuidou deles a vida toda.

“Quando ouvimos na TV, achamos que não acontece em casa. Meu Deus senhor, nos de força para superar essa dor”, relatou uma das primas de Leonardo, em um post numa rede social.

Os corpos da avó e do neto estão sendo velados, no Cemitério Parque Gramado, em Americana (SP). O enterro será amanhã no mesmo local, às 14h.

