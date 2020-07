Baep apreende aproximadamente 700 kg de pasta base de cocaína

DL News

Policiais do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreenderam aproximadamente 700 quilos de pasta base de cocaína, na tarde desta quarta-feira (29), na rodovia Washington Luís, em Rio Preto.

De acordo com a corporação, o entorpecente estava escondido no fundo falso do compartimento de carga de um caminhão. A ação foi feita durante uma fiscalização para coibir roubos de veículos de carga e contou com o apoio do canil. Toda a droga foi encontrada pelos cães Thor e Dara.

O caminhão com placas do Paraná foi abordado no Km 443 e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. O motorista disse que receberia R$ 5 mil para transportar a droga do Mato Grosso para o Guarujá (SP). Ele ficou preso à disposição da Justiça.