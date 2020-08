Baep encontra pasta base, 31 mil pinos vazios e prende 5

SBT Interior

Cinco pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira em uma ação do Baep no combate ao tráfico de drogas no Jardim Pinheiros, em Araçatuba.

Em uma das casas, os policiais militares encontraram cinco pessoas fazendo preparo da droga para comercialização.

No interior da residência os policiais encontraram 31 mil eppendorfs (pinos) vazios, 1,4 quilo de pasta base de cocaína, 50 gramas de maconha e utensílios que estavam sendo utilizados para misturar a cocaína.

Foram apreendidos liquidificador, peneira, potes de fermento em pó e quatro aparelhos celulares.

Os acusados foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária e o Delegado de Polícia, após tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão em flagrante dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Todos ficaram presos e permanecem à disposição da Justiça. (Com informações do Regional Press)