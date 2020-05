Baep encontra tijolos de maconha durante abordagem e prende trio

Policiais do Baep de Rio Preto prenderam um trio, suspeito de traficar drogas neste domingo (17), na cidade.

Os presos são dois homens e uma mulher, com idades entre 19 e 21 anos. As apreensões foram feitas nos bairros Jardim Nazareth e Jardim do Bosque.

Segundo boletim de ocorrência, os homens foram pegos no Jardim Nazareth com oito tijolos de maconha dentro de um carro. Durante a abordagem, eles indicaram a casa da jovem, de 21 anos, que estaria com mais maconha no imóvel.

Os policiais, então, foram até o local, no Jardim do Bosque, e encontraram mais 35 tijolos de maconha, além de porções de haxixe e skank.

Questionados, os envolvidos disseram que receberiam R$ 500 para cada tablete comercializado.

Os três ficaram presos à disposição da Justiça devem passar por audiência de custódia. Toda a droga seria periciada.

rn