Baep prende homem com maconha escondida em mochila infantil

Policiais do Baep de Rio Preto apreenderam uma mochila infantil com 10 tijolos de maconha, nesta quarta-feira (26), no Jardim Arroyo.

De acordo com informações preliminares da polícia, o entorpecente, que pesou aproximadamente cinco quilos, estava com um homem, escondido em uma mochila de criança.

Com o suspeito, eles também apreenderam um revólver sem carregador. A arma teria sido usada em uma tentativa de homicídio no bairro João Paulo II.

O suspeito foi detido, levado para a delegacia e ficou preso, à disposição da Justiça. A droga seria periciada.