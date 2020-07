Bandidos são presos após roubo de carga em Rio Preto e Mirassol

Três bandidos foram presos pela Polícia Militar de São José do Rio Preto e Mirassol durante uma operação que evitou o roubo de cargas avaliadas em mais de R$ 2,4 milhões. O grupo que estava em seis pessoas, usou uma arma falsa para render os motoristas as margens da rodovia Washington Luiz.

As vítimas, motoristas de dois caminhões que transportavam defensivos agrícolas, disseram às autoridades que foram abordados por seis indivíduos, armados, que também estavam com caminhões, próximos a cidade de Matão e que fizeram com que eles deslocassem até o um posto de combustível entre Rio Preto e Mirassol, local onde a transferência dos materiais foi realizada.

Após o transbordo, os bandidos usaram uma estrada rural que daria acesso a um clube em Rio Preto quando foram surpreendidos pelos policiais. Três dos seis conseguiram correr em direção a um canavial, conseguindo fugir da polícia.

Os outros três voltaram a pé para o posto quando acabaram sendo presos. Com eles foram encontrados a arma falsa e mais a quantia de R$ 6.875,00 em dinheiro R$ 2.928,00 em cheques.

O caso foi apresentado no Distrito Policial de Mirassol, onde o Delegado de Plantão tomou ciência do fato e manteve os indivíduos em cárcere a disposição da justiça.

rn