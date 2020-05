Bar responde a Bolsonaro: Tubaína sim, cloroquina nunca

Bateu…

O Tubaína Bar e Cozinha, que fica na capital paulista, publicou em suas redes sociais uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou em entrevista na noite desta segunda-feira (19), que “quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda, toma tubaína”. Na postagem do bar especializado em refrigerantes, a indicação é para que todos bebam tubaína.

“Beba Tubaína que não tem efeitos colaterais e traz ótimas lembranças… Nunca cloroquina”, diz a postagem com mais de 500 curtidas no Instagram.

Democracia

A afirmação do presidente foi feita em live com o jornalista Magno Martins nesta terça (19), no dia em que o Brasil registrou mais de mil mortos pela doença em apenas um dia. “O que é a democracia? Você não quer? Você não faz. Você não é obrigado a tomar cloroquina”, disse. “Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma Tubaína”. Veja vídeo abaixo.