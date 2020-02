BARBÁRIE: IDOSO É MORTO A FACADAS DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO EM VOTUPORANGA

MULHER DA VÍTIMA, DE 72 ANOS, TAMBÉM FOI AMEAÇADA DE MORTE, MAS CONSEGUIU FUGIR E CHAMAR A POLÍCIA. CRIMINOSO DE 36 ANOS, QUE ERA PROCURADO PELA JUSTIÇA POR TRÁFICO DE DROGAS, FOI PRESO EM FLAGRANTE.

Um idoso de 82 anos foi morto durante uma tentativa de assalto à propriedade rural dele na madrugada desta quarta-feira (12), em Votuporanga/SP. O sítio fica na estrada vicinal entre Votuporanga e Floreal/SP.

De acordo com a polícia, na propriedade morava um casal de idosos. Um homem de 36 anos entrou no local e foi surpreendido por Walcir Ciconi – conhecido “Tio Toca”, que foi golpeado com uma faca e acabou morrendo.

A idosa de 75 anos foi trancada no quarto do casal e foi ameaçada de morte. Em um momento, ela pediu para usar o banheiro, que fica fora da residência.

O ladrão a levou com a faca encostada nas costas. Mas no caminho, ele foi atacado pelos cães da propriedade. A idosa conseguiu fugir do sítio e pediu ajuda para a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao sítio encontraram o criminoso ao lado do corpo. Segundo a polícia, ele ia tentar colocar fogo no corpo. Ele acabou fugindo, mas foi capturado pela polícia e levado para a delegacia. Ele poderá responder por latrocínio.