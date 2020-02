Barraco no hospital: à beira da morte, Asa Branca tem suposta filha que quer DNA

O locutor Asa Branca vive um momento dramático em sua vida. Ele está aguardando a morte, segundo familiares e amigos. Internado no Hospital do câncer de São Paulo, ele está ligado à uma máquina de morfina e não tem qualquer tipo de comunicação. Mesmo assim, nessa semana, o locutor Asa Branca recebeu uma visita inusitada no hospital.

O locutor Asa Branca teve no hospital uma mulher ao lado de uma jovem, de 16 anos. Essa adolescente pode ser a suposta filha do locutor. Os nomes delas não foram revelados. O objetivo era recolher amostras de DNA que provassem que a jovem é mesmo ou não filha do locutor Asa Branca.

Ele está internado em estado terminal na unidade, lutando contra um câncer de mandíbula. O locutor também luta contra o vírus do HIV e a chamada doença do bombo. O estado de saúde do artista é considerado irreversível e crítico.

Sandra dos Santos, esposa do locutor Asa Branca, deu uma entrevista para o site da revista Quem, onde contou que teria ocorrido um grande barraco no hospital com tudo o que ocorreu.

“Essa moça nos procurou a primeira vez em 2014. De lá para cá, tentei falar com ela várias vezes para que o exame de DNA fosse feito, mas ela sempre dava alguma desculpa”, disse Sandra ao falar sobre o tema.

“Ela me procurou agora por telefone, querendo recolher material pro exame, mas eu disse que não era a hora. Ela continuou insistindo com o hospital, que disse que só libera isso com ordem judicial. Daí ontem ela veio aqui no Icesp fazer escândalo. Ele ficou super nervoso e tentou levantar da cama”, disse Sandra sobre o tema.

