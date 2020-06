Bebê de 1 ano é mantido em cativeiro ao lado de cobras e ratos

Três pessoas foram presas após uma denúncia de maus tratos contra animais. Ao chegar no local, a polícia descobriu que eles mantinham um bebê, de apenas um ano, preso dentro de uma jaula, ao lado de cobras e ratos. O caso aconteceu em Henry County, no Tenneessee, nos Estados Unidos.

De acordo com o site UOL, ao chegar no local da denúncia, a polícia apreendeu uma série de animais, entre eles oito cobras, sendo uma delas uma jiboia-constritora. Os animais ficavam próximos do local onde o garoto estava preso. Havia ainda 127 pés de maconha na propriedade e 17 armas, entre elas um AR-15.

Os suspeitos devem responder por crimes como abuso contra uma criança e crueldade contra animais.