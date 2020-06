Bebê de 10 meses engasga com plástico e é salvo por policiais

Um policial militar e um guarda municipal salvaram a vida de um bebê de 10 meses que se asfixiava com um pedaço de plástico, na noite de domingo, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. A criança engasgou com o objeto e levou ao pânico os pais, que não conseguiam desobstruir a garganta do filho.Por sorte, uma viatura passou pelo local e a avó e o pai do bebê conseguiram pedir ajuda. O cabo Ataulpho, da PM, e o cabo Da Silva, da Guarda, conseguiram realizar a técnica conhecida como Manobra Heimlich e a criança expeliu o pedaço de plástico.



“Agradeço eternamente e esses dois policiais, que se tornaram heróis para mim e meus filhos, que não hesitaram em nenhum momento em socorrer meu bebê após um episódio horrível de engasgamento”, escreveu a aliviada mãe, Raysa Ripolli, em suas redes sociais.O bebê foi levado ao hospital da cidade, fez exames e foi liberado na mesma noite.