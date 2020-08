Bebê de dois anos morre após receber alta duas vezes no mesmo dia

SBT Interior

A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar a morte de uma bebê de dois anos, que foi atendida duas vezes em um hospital particular da cidade e, só na terceira tentativa, com a piora do quadro clínico, foi internada na unidade. Cinco horas depois, ela morreu.

As informações são dos pais da criança, que querem respostas sobre o que aconteceu.

A bebê sentia febre e dores no corpo e chegou a fazer teste para dengue durante o fim de semana. O pai a levou para o Pronto Atendimento por volta de 3h da manhã de sexta-feira (14), com febre e dor no corpo. A criança foi medicada com dipirona, mas ela foi liberada em seguida.

Sem melhora, a criança foi levada novamente na tarde do mesmo dia até a unidade. Ela foi novamente medicada com dipirona e plasil e teve amostra de sangue retirada para o exame de dengue.

De novo, os pais foram orientados a voltar para a casa com a bebê. No sábado (15), a criança deu entrada com piora no quadro clínico e dessa vez foi internada.

Segundo o registro policial, ela foi internada às 9h40, mas acabou morrendo por volta de 14h50. A família desconfia de negligência médica, por isso denunciou o caso à polícia.

A reportagem entrou em contato com o hospital e foi informada que uma investigação interna está apurando o caso. O caso foi registrado como morte suspeita.