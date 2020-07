Bebê nasce com duas cabeças e mãe é obrigada pelo sogro a abandoná-lo

Uma mulher deu à luz um bebê com duas cabeças em Samarkand, no Uzebequistão. A criança nasceu com apenas um corpo e dois cérebros funcionais. Aos jornais locais, ela relatou ter levado a gravidez até o fim após ser obrigada pelo sogro.

Além do fenômeno raro, o homem forçou a nora a abandonar o filho, fazendo-a entregá-lo à adoção. “Descobri que o bebê não estava bem na 21ª semana de gestação, mas o meu sogro é profundamente religioso e não permitiu que eu abortasse, mesmo contra todos os conselhos médicos. A minha vida também estava em risco”, disse ela.

Também aos jornalistas, o sogro se justificou. “O que é que podíamos fazer? Nem sequer sei se vão sobreviver. Eu errei, não devia ter obrigado que ela fosse até o fim com a gravidez. Eu achava que o bebê iria nascer saudável”, declarou.

O médico responsável pelo parto, Dilshod Rakhmonov, informou que a criança está bem e segue na Unidade de Tratamento Intensivo. “Crianças que nascem nestas condições podem, em alguns casos, viver entre 30 a 50 anos”, explicou.

O profissional da saúde ainda declarou que o menino espera uma nova família no hospital. Uma amiga da mãe disse que ela “só chora e reza” e que está “destroçada”.