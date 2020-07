Bebê nasce segurando o dispositivo intrauterino (DIU) da mãe

O médico foi o responsável por tirar as fotos do bebê e disse que o DIU pode ter se movido da posição original e, por isso, não funcionou

Os médicos de um hospital da cidade de Hai Phong, Vietnã, foram surpreendidos com o nascimento de um bebê na última semana. Ao sair da barriga da mãe, o menino segurava o dispositivo intrauterino dela, que deveria ter servido para evitar a gravidez. Segundo a imprensa local, a mãe, de 34 anos, disse que usava o DIU há 2 anos, mas que percebeu que não estava funcionando ao descobrir a gravidez.null

O obstetra responsável pelo parto, Tran Viet Phuong, disse que o menino segurava firmemente o DIU quando nasceu. “Após o parto, pensei que o fato de ele estar com o dispositivo na mão era interessante, então tirei as fotos. Nunca imaginei que teria tanta repercussão”, disse ao jornal Daily Mirror.

Ainda de acordo com o médico, o DIU deve ter se movido da posição original e, por isso, se tornou sem eficácia como método anticonceptivo. O menino nasceu com 3,2kg e ainda está no hospital em observação.