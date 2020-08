Bebê que nasceu com 26 semanas e menos de 0,5 quilo recebe alta após três meses em MG

View this post on Instagram

Na última semana, com 98 dias de vida e pesando 2,740 gramas, teve alta da CTI Neonatal para a Pediatria Luca Augusto Marin, segundo menor bebê da história a nascer na Santa Casa de Poços. Luca nasceu no dia 13 de maio com apenas 455g e 29 centímetros, após 26 semanas e três dias de gestação. Agora, ele está sendo cuidado na Pediatria para poder desmamar o resto de oxigênio que ainda precisa, aprender a mamar e, enfim, poder ir para casa. Luca é considerado um pequeno milagre pela equipe do Hospital. A médica Pediatra, Dra. Bárbara Lusvarghi, explica que, em casos como o dele, de bebês prematuros extremos, que são crianças com menos de 28 de semanas de idade gestacional, sempre há muitas complicações. “Casos como o do Luca são graves, estes bebês apresentam altas taxas de mortalidade e de morbidade, são internações prolongadas e estes bebês, quando sobrevivem, podem apresentar uma série de complicações. Quando Luca nasceu, pesando 455 gramas, não sabíamos se ele iria resistir. Mas, assim que ele nasceu, ele chorou e mostrou pra gente que queria sobreviver. Aí nós cuidamos dele com todo o carinho nesse período e ele sempre foi muito forte”, explica Dra. Bárbara.