Bebê sequestrado da Santa Casa de Belém recebe alta e volta para casa com a mãe

O bebê Luiz Carlos Oliveira Rocha, que foi sequestrado do Hospital da Santa Casa em Belém, recebeu alta médica nesta sexta-feira (26) e já pode voltar pra casa junto com a mãe, que mora na cidade de Benevides, na região metropolitana.

A criança foi levada da maior maternidade pública do Pará na madrugada da última terça-feira (23), enquanto a mãe dormia. O menino foi encontrado por policiais militares e devolvido no mesmo dia à mãe.

De acordo com a Polícia Militar, a criança foi encontrada após uma denúncia anônima e estava em uma casa em Icoaraci, distrito de Belém. Uma pessoa foi presa suspeita de participação no crime e cinco pessoas prestaram depoimento.

Recém-nascido Luiz Carlos foi levado da maternidade da Santa Casa em Belém — Foto: Arquivo pessoal

Apesar da prisão, a Polícia Civil informou que as buscas continuam para prender outros possíveis envolvidos no sequestro. A Polícia Civil disse ainda que as imagens do circuito interno do hospital estão sendo analisadas.

Em nota, a Santa Casa informou que também apura o ocorrido. Foi aberto um processo de sindicância para averiguar os fatos. Além disso, o Hospital informou que também está avaliando as imagens do circuito interno de segurança.

Família pede respostas

Polícia resgata bebê sequestrado na Santa Casa, em Belém — Foto: Ascom/ PM

A avó do menino, Roseane Gomes, conta que a família queria buscar a Justiça no caso. “A gente queria entrar com a ação contra a Santa Casa, mas por ser uma ação do Estado contra o Estado é complexo, não temos dinheiro para advogado”, disse.

Roseane disse ainda ao G1 que a família suspeita que uma quadrilha possa ter atuado na ação criminosa. “Meus outros dois netos também nasceram na Santa Casa, eu conheço como é o esquema de segurança. O acesso é restrito, tem horário determinado para entrada e saída”, afirma.

“Soubemos que no mês passado a suspeita deu entrada na Santa Casa alegando dores de parto, mas após a avaliação foi constatado que era gravidez psicológica. Ai, depois disso, ela fez algumas publicações em que falava de bebês nas redes sociais. A pessoa que fez a denúncia acompanhou isso e achou tudo muito estranho e compartilhou em uma rede social em que primas da mãe da criança faziam parte e elas identificaram o bebê”, explica ainda a avó.