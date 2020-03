Bebê tem queimaduras de 2º grau em creche

A secretaria de Educação vai apurar o caso do bebê, de 11 meses, que queimou as mãos enquanto brincava na escola municipal Zilda Natel, no Parque Industrial, em São José do Rio Preto (SP)

A mãe do menino procurou a secretaria de Educação para denunciar o caso.

Segundo a mãe, o bebê teria pegado um brinquedo que havia ficado muito tempo no sol e acabou se queimando.

Ela estava no trabalho quando recebeu a ligação da escola. Quando chegou no local, as mãos do filho estavam com bolhas.

Ela levou a criança no Hospital da Criança e Maternidade, onde os médicos constataram queimaduras de segundo grau. Ele foi medicado, fez curativo e foi liberado no mesmo dia.

Em nota, a secretaria de Educação disse que “formou uma comissão de averiguação para apurar o ocorrido. a mãe esteve na sexta-feira na secretaria para dar encaminhamento necessário. todas as circunstâncias serão apuradas para a edição das medidas cabíveis”.

RN