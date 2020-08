Bebê trava porta do banheiro com gaveta, fica preso e é resgatado pelos bombeiros, em Goiânia

Um bebê de 1 ano ficou preso dentro do banheiro do apartamento onde mora com os pais, na manhã desta sexta-feira (14), em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele entrou no cômodo e acabou travando a porta ao puxar uma gaveta do armário. A corporação foi chamada e precisou cortar parte da porta para fazer o resgate.

O apartamento no 18º andar fica no Setor Oeste. De acordo com os bombeiros, ao procurarem pelo menino, os pais perceberam que ele estava dentro do banheiro. Porém, não conseguiram abrir a porta para retirá-lo.

A corporação foi chamada e esteve no local. O sargento André David dos Santos, que atuou na ocorrência, disse que até tentou forçar a porta, mas viu que não era melhor alternativa.

“Chegamos e tentamos forçar a porta, mas travava mais ainda. Aí ficou inviável resgatar daquela forma. O pai, então, autorizou a fazer o corte na porta”, disse ao G1.

Os bombeiros disseram que tiveram o cuidado de pedir para o menino se afastar e ficar atrás do box do chuveiro.

Com apenas cinco minutos, o recorte da porta foi feito, possibilitando que a gaveta fosse empurrada com um pé de cabra. O bebê foi resgatado sem ferimentos. O sargento disse que nunca viu uma situação como essa.

“Criança se trancar no banheiro acontece com frequência. Mas com essa complexidade, usando uma gaveta, foi a primeira vez que vi em 20 anos de bombeiros. Esse foi artista”, brincou.

