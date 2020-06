Bisneto de 17 anos tira a vida do bisavô de 49 a pauladas.

Está recolhido na cadeia pública de Santa Fé do Sul um adolescente de 17 anos de idade que matou com pauladas o bisavô de 49 anos Geilson Oliveira Santos.

O crime aconteceu na zona rural da cidade de Nova Canaã Paulo, na divisa com o município de Aparecida d’Oeste por volta das 20h30m.



Segundo a Polícia, autor e vítima se desentenderam por motivos familiares e iniciaram uma briga, quando LDCA de 17 anos desferiu três golpes com um pedaço de pau na altura da cabeça de Geilson que não resistiu e veio a óbito.

Após o crime, LDCA se escondeu em um matagal próximo ao local do crime.

PM localizou o autor do homicídio por volta da 01 da manhã desta terça-feira (9) e foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Jales onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência, pelo Delegado de Polícia Higor Vinicius Nogueira Jorge, que em razão da forma cruel que o adolescente utilizou para matar a vítima, atingindo a pauladas a cabeça da vítima, optou por promover a apreensão do autor de 17 anos, que utilizou meio cruel para tirar a vida do bisavô.

Após sua apreensão o autor foi conduzido a cadeia pública de Santa Fé do Sul e está à disposição da justiça.

