Boi invade lotérica e expulsa quem sacava auxílio emergencial

Quem estava na fila para sacar o auxilio emergencial recebeu uma visita inusitada, nesta quinta-feira (7), em Pernambuco. Um boi entrou no local e fez com que as pessoas fugissem.

Câmeras de segurança gravaram flagraram a entrada do animal. Nas imagens, as pessoas que estavam na fila fogem quando percebem a presença do boi.

Em seguida um homem, que parece ser o dono do animal, aos poucos tenta tirar ele da lotérica. O boi não causou nenhum dano, segundo o dono do estabelecimento.

